Tribunal condena a un año de prisión a mujer por quemar a perra que se refugiaba de la lluvia

La jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión suspendida a una mujer hallada culpable de quemar a una perra con agua caliente en el momento que la canina protegía a sus cachorros de la lluvia en el edificio donde vive la agresora, en el sector Villa Juana.

La magistrada Milagros Mercedes Ramírez Cabrera impuso la condena contra Mildred Margarita Victoriano, así como el pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos, al ser hallada culpable de crueldad animal, en violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

El tribunal tomó la decisión al acoger el dictamen del Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Julia Laury Vásquez, quien demostró en la audiencia, la responsabilidad penal de la encartada mediante la presentación de pruebas testimoniales y documentales.

De acuerdo con las investigaciones del caso que estuvieron a cargo del fiscal Johnny Arroyo, el hecho ocurrió el 8 de abril de 2025, en el sector Villa Juana, Distrito Nacional, donde la imputada incurrió en graves actos de crueldad contra una perra, a la que lanzó agua caliente y agredió con botellazos, provocándole lesiones de consideración.

El caso fue denunciado por la presidenta de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino, Lourdes María Rodríguez, quien indicó que el animal sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, producto de la agresión.