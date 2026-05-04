Cameron Diaz da la bienvenida a su tercer hijo

La actriz Cameron Diaz, de 53 años, y el rockero Benji Madden, de 47, anunciaron este lunes el nacimiento de su tercer hijo.

Madden dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde también reveló el singular nombre del niño: Nautas.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, escribió el cantante.

En la publicación, el integrante de la banda Good Charlotte publicó una imagen de un barco pirata, que explica que el apodo del bebé significa "marinero, navegante, viajero, aquel que se embarca en un viaje y no teme a lo desconocido".

La estrella de Hollywood y su esposo también son padres de Raddix Wildflower Madden, de 6 años, y de Cardinal Madden, de 2.

La pareja es reservada con sus hijos, no muestran sus rostros en internet ni hablan de ellos en las entrevistas.

Se casaron el 5 de enero de 2015 en una ceremonia íntima en su casa de Beverly Hills, California, tras un breve romance de aproximadamente un año.