Boletín de visas y fechas de prioridad

El boletín de visas es una publicación mensual del Departamento de Estado de los EE. UU. que informa sobre la disponibilidad de números para visas de inmigrante. La fecha de prioridad se asigna cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recibe la petición de visa. Esta fecha define el turno del solicitante en el proceso.En el boletín de visas aparecen las fechas límite para diferentes categorías de visa y países. Es clave que quienes deseen emigrar a los EE. UU. revisen este boletín con frecuencia, ya que indica cuándo pueden avanzar con su solicitud según su fecha de prioridad. Podrá proceder si su fecha de prioridad es anterior a la fecha límite publicada.

Le recomendamos consultar cada mes: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html