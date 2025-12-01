Abinader y Trump con la misma ambición

Los presidentes de Estados Unidos y República Dominicana están llamados a terminar en tres años su carrera política tras agotar dos periodos en la presidencia, pero, y aquí es donde entra la especulación, ambos dan señales de que quieren permanecer en el poder y ejecutan acciones que los vinculan.

Donald Trump y Luis Abinader deben ser analizados en sus respectivos contextos y aunque el norteamericano, por su peso específico tiene mayor importancia, no se pueden obviar las circunstancias que los vinculan: las tensiones de la geopolítica.

A vuelo de pájaro hay que mencionar la fragilidad económica de Norteamérica, las tensiones internas por confrontaciones con los demócratas por el caso Epstein y otros puntos además que la imagen de Trump, ha perdido brillo, pero es un político enérgico que gusta mucho a una parte de la población educada con las películas de vaqueros y la invencibilidad de sus tropas militares. Hace mucho escribí que su desfachatez tenía encanto y predije que ganaría sus primeras elecciones porque era el hombre para este tiempo.

Trump tiene que enderezar el rumbo su país que va siendo desplazado como el egemón mundial y para lograrlo tendrá que emplear herramientas viejas y nuevas, a las buenas y a las malas, dentro del derribado mundo unipolar que se forjó Estados Unidos. Ya no se trata de una lucha de sistemas, y porque todos son capitalistas se requiere de nuevas formas para la ejercer la competencia y apoderarse de nuevos mercados.

Aquí entra la vinculación entre los dos empresarios. Trump y los intereses que representa, no pueden quedarse impávido ante los pasos en su zona de influencia que es América. China y Rusia avanzan y tejen redes y avanzan en sus negocios en esta zona. Venezuela, que tiene un gobierno hostil a Norteamérica, es un bocado petrolero que no se puede dejar al apetito de nuevos egemones que quieren profundizar su penetración en la zona americana.

En estos días se ha dicho que hubo un reparto no escrito entre los tres, pero Ucrania es historia rusa, como lo es Taiwán para los chinos. El vinculo de USA con Venezuela solo es geográfico.

Abinader le tomó gusto al poder y se ha vinculado con los republicanos, relación que inició con Rudy Giuliani y cabilderos norteamericanos, podría requerir ayuda para solventar el próximo cuatrienio. El líder del PRM es el político más relevante que tiene ese colectivo que nació con el aporte de una agrupación de su propiedad a la que le cambiaron el nombre. La señal más relevante de su interés en quedarse es la prohibición del proselitismo interno a sus compañeros y su ejercicio presidencial similar a un candidato.

En su favor hay que decir que luce más maduro, pero joven, con un brillante desempeño en las relaciones públicas. Hizo un movimiento de vinculación con Norteamérica que no levantó marejadas de la oposición porque quizá fueron informados en el encuentro de los presidentes.

En las relaciones con los países de la región USA debe extrañar a un personaje como Carlos Andrés Pérez que fue su negociador eficaz, ese hueco quizá podría ser llenado por Abinader quien inició negocios con un país vecino a Venezuela.

Trump y Abinader tienen negocios pendientes.