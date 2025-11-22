Cuando el dinero del narco toca las puertas del poder

El narcotráfico continúa incidiendo en el ámbito político dominicano, siendo nuevamente la justicia estadounidense quien proporciona las principales señales de alerta a través de sus tribunales. Este panorama plantea cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales, ya que es la labor de rastreo financiero y exposición de vínculos lo que parece estar ausente a nivel local, por lo que es importante destacar que, para estas organizaciones criminales, el decomiso de activos financieros representa una afectación más relevante que la incautación de drogas, pues debilita fundamentalmente sus estructuras económicas.

Cada proceso judicial abierto en Miami o Nueva York evidencia un patrón reiterado: la influencia del dinero ilícito en la política, campañas financiadas con fondos de origen dudoso y reacciones institucionales limitadas ante los escándalos emergentes. Estas respuestas habituales -desvinculaciones públicas, declaraciones ambiguas y silencios estratégicos- resultan cada vez menos convincentes para la ciudadanía.

La sociedad demanda acciones concretas orientadas a la depuración de las estructuras políticas, la identificación y sanción de quienes estén implicados con actividades ilícitas y el seguimiento exhaustivo de los recursos provenientes del crimen organizado. La credibilidad institucional depende de una gestión transparente y efectiva frente a estos desafíos.

Para abordar esta problemática, no bastan “exhortaciones” éticas.ARCHIVO/LD

Para abordar esta problemática, no bastan “exhortaciones” éticas; se requieren reformas profundas y sostenibles en el financiamiento político, incluyendo límites claros a las donaciones, auditorías externas obligatorias y trazabilidad completa de los fondos. Es esencial que toda contribución económica esté debidamente registrada, eliminando el uso de efectivo, donantes anónimos y prácticas opacas en las campañas electorales.

Asimismo, los partidos políticos deben implementar controles internos efectivos, sistemas de evaluación de integridad para los aspirantes, suspensión inmediata de dirigentes bajo investigación y garantizar la participación activa de la sociedad civil en los procesos de fiscalización.

Paralelamente, el Estado debe fortalecer las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría General de la República y los equipos especializados de investigación. La colaboración formal con agencias internacionales como la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, INTERPOL y EUROPOL resulta fundamental para incrementar la eficiencia en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En este contexto, es imprescindible establecer sanciones ejemplares, tales como la inhabilitación permanente a cargos públicos o electivos, el decomiso de bienes y la eliminación de privilegios procesales en casos vinculados al narcotráfico deben formar parte del marco legal. Solo así será posible avanzar hacia una democracia fortalecida y preservar la confianza pública en las instituciones.

Por último, es necesario implementar una respuesta firme y coordinada para evitar que el poder político quede comprometido ante redes criminales. La soberanía judicial no puede seguir delegándose en instancias extranjeras. El futuro de la democracia dominicana depende de nuestra capacidad de corregir el rumbo y restablecer principios de transparencia y legalidad.

El autor es miembro del Círculo Delta.