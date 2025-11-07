El Salto de la Pulga

1 ¿Qué tanto show con la boda gay de Camp David? Se trató de una ceremonia simbólica, no oficial, tal hubo otras de apellidos rimbombantes.

2 ¿Cuándo terminarán de estallar los huevos podridos de Senasa? El más reciente es el de los $80 millones pagados por un software que nunca se utilizó, pero se pagó religiosamente al suplidor.

3 Como eso ocurrió entre 2017 a 2019, cabe preguntar si se anda escarbando en el pasado para, con ese lodo, tapar los hoyos del presente, porque así no se vale…

4 No sé por qué me provocó risa leer: “El PLD invitó a su dirigencia a tener siempre presentes los principios, valores y convicciones aprendidos de su fundador”.

5 Una de las triquiñuelas que más gusta a los gobiernos, es la selección de los oferentes antes de publicar las licitaciones.

6 Sigue el contrabando de cigarrillos confiscados en la frontera, pero nada se dice de los distribuidores locales que venden los que penetran. ¿Quién dirige esa mafia?

7 Si será en diciembre cuando opere el nuevo hospital de San Francisco de Macorís, ¿por qué lo inauguraron el 1 de noviembre? Por esas prisas aparecen macos, como el de la Circunvalación de Baní.

8 “Mantequilla” ha vuelto a hacer pirámides y se pasea con guardaespaldas, mientras Johnny Portorreal (preso), fue designado nuevamente representante de la familia Rosario. ¡País de novela!

9 Para medir cómo y para dónde vamos, véase el resultado de las pruebas nacionales. Caminamos con una educación pública que aprueba más fácilmente, pero enseña menos.

10 Asusta y mete miedo, saber que 28% de los impuestos que recauda el Gobierno es para pagar los intereses de la deuda pública ¡sin abono a capital!

11 Los Yamamoto son implacables. Uno diseñó el ataque a Pearl Harbor y otro derribó a los Blue Jays.

12 No me pareció graciosa ni inteligente la idea de Julio Sabala, de amenazar con devolver el Gran Soberano “a menos que su público, vía internet, le pida que no lo haga”. ¡La mayoría dijo sí!

13 Pierde puntos, cada vez que rememora aquella noche en que su conducción de la premiación recibió rabiosas críticas. Le sobra talento para resarcir ese dislate con nuevas y memorables actuaciones… ¡o cállese!

14 Por no controlar sus debilidades genitales, un príncipe caerá a simple nombre civil, ¡pero nadie le quitará lo bailado!

15 Ambiorix Rosario, dirigente estudiantil, se graduó… ¡después de 35 años estudiando medicina en la UASD! ¿Merece aplausos, o qué?

Freddy Ortiz devariados@yahoo.com