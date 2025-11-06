Custodiemos el alma jurídica de la nación

La Constitución es la expresión suprema del pacto social que nos une como pueblo.

En ella se recogen los principios, valores y derechos que sustentan nuestra convivencia. Sin embargo, su eficacia depende de algo esencial: que sea cumplida por todos, desde el ciudadano común hasta los más altos funcionarios del Estado.

Los llamados a hacerla cumplir deben ser los primeros en dar ejemplo de respeto y fidelidad a sus mandatos.

Ninguna autoridad está por encima de la ley, y cuando eso se olvida, la sociedad entera se resiente. Cuidar la Constitución es defender la justicia y la libertad, y es garantía de que el poder sirva al bien común y no a intereses particulares.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.