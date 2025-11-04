Los mismos parches de siempre

Meses atrás, a raíz de varios reportajes del Listín, se dispuso un operativo de emergencia para subsanar cerca de mil hoyos y tapas de alcantarillas sustraídas en vías de la capital.

El operativo, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, se extendió también a la autopista Duarte y otras carreteras troncales.

No obstante el alcance de estas labores supuestamente remediadoras, distintas calles y avenidas del Gran Santo Domingo vuelven a mostrar los mismos hoyos de distintos tamaños y profundidades, tras las continuas lluvias de Melissa.

Esta rápida reaparición es la prueba más evidente de la ínfima calidad y la naturaleza temporal de los trabajos realizados.

La reaparición de estos agujeros, que constituyen focos de riesgo para vehículos y peatones, no solo replantea la necesidad de otro urgente operativo para taparlos, sino que exige una explicación sobre el fracaso del anterior.

?Fueron acaso simples parches que el primer aguacero se encargó de borrar?

Y, por igual, para reponer las tapas del sistema de drenaje que hayan desaparecido durante estos últimos días, en los que muchas calles y avenidas quedaron inundadas.

En esta edición presentamos una especie de inventario parcial de los hoyos que nuestros reporteros avistaron ayer en un recorrido por algunas zonas de la capital.

Tememos que esto sea apenas una muestra de una situación más generalizada.

Esta vez, las autoridades deben asegurarse de manera imperativa de que los materiales a utilizar para tapar esos hoyos sean realmente resistentes, y que la labor de remediación no sea otro “paño con pasta” o simples parches que repitan el ciclo de abandono.

El reportaje da cuenta de ciudadanos que señalan que los hoyos reaparecen porque "el material que utilizan es muy malo". No se puede ignorar esta evidencia.

Que se tome en cuenta que no solo se trata de hoyos recién resurgidos, sino que se extienda a los que nunca fueron debidamente tapados en aquel operativo de emergencia o cuyas "reparaciones" han demostrado ser completamente inefectivas.