Gobierno de EE. UU. desmiente supuesta nueva ley de visas H1B

Circula en redes sociales un mensaje que afirma que el presidente Donald Trump aprobó una nueva ley que otorga visas H1B de trabajo a todos los profesionales extranjeros que la soliciten.

Esta información es completamente falsa. No existe ninguna regulación nueva que respalde dicha afirmación.

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, la Embajada de los EE. UU. no está actualizando su contenido en redes sociales de manera regular hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.

Para información oficial, siga @EmbajadaUSAenRD o visite travel.state.gov.