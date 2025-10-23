Parece que los empleados de Milagros Ortiz Bosch no le han informado todas las cosas que están pasando en esa entidad. Desde hace varios meses, la página del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública ha presentado problemas, primero era que no te permitía acceder a ella, luego pedía un cambio de contraseña, borró una serie de solicitudes y hace más de un mes vimos que se hizo un cambio de la plataforma. Al inicio volvió a solicitar un cambio de contraseña, cuando accedías, no había solicitudes, ya aparecen, pero no te permiten ver los documentos que se supone te han enviado.

Sumado a esto, a veces cuando te mandan las informaciones no abren. Nadie te ayuda a que abran. La persona de las inmediaciones parece cansada de su trabajo, tratas de explicarle que hay informaciones inconclusas o que no han llegado y no responde, cuando lo hace a veces hasta te habla mal, como si hacer su trabajo la tiene insatisfecha.

No dudo de que doña Milagros no sabe eso, pero si la persona que dirige una entidad no sabe las cosas que están pasando bajo su dirección es una mala administradora y si lo sabe es peor.