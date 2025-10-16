Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

UN MOMENTO

Una alarma nacional

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Causa asombro y profunda preocupación la creciente cantidad de menores de edad involucrados en hechos delictivos en todo el país. 

Cada día se conocen casos más alarmantes, donde adolescentes, y hasta niños, se ven atrapados en redes de violencia, consumo y criminalidad. 

No podemos permanecer indiferentes ante este drama que amenaza el futuro de nuestra sociedad.

Urgen medidas integrales de rescate, educación y acompañamiento, pero también acciones firmes de justicia que pongan límites y restablezcan el orden social. 

Hay que sancionar, pero también tratar de salvar a una generación que clama por orientación y oportunidades. 

La infancia no puede seguir siendo víctima ni instrumento del delito. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

