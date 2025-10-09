Deuda amortizada y colocada

Primer Tiro

Todo título de deuda se debe pagar a su vencimiento, lo cual se puede hacer con recursos provenientes de ingresos corrientes, o con los obtenidos mediante la colocación de nuevos títulos. Los recursos necesarios para el cumplimiento de la obligación de pago dependen de los plazos de vencimiento: mientras mayor es el plazo, o mientras menores sean los vencimientos del año corriente, menor será el monto requerido. Un gobierno que coloca deuda a un plazo promedio mayor para el que fue electo, estaría pagando deuda de gobiernos anteriores. El plazo promedio de vencimiento de la deuda pública pasó de 9.4 anos en el 2019, a 11.3 en el 2024. Todos los títulos de deuda externa global colocados a partir de septiembre del 2020 tienen periodos de vencimiento mayor o igual a siete anos, mientras que en los bonos internos el plazo el plazo de referencia es de diez años, lo cual significa que el gobierno que inició en agosto del 2020 ha estado pagando deuda de otros gobiernos, pues la que ha colocado todavía no ha vencido. Lo colocado es mayor que lo amortizado, pero lo pagado, en otros gobiernos fue colocado.

Segundo Tiro

Cuando lo que se amortiza es mayor o igual que la nueva deuda colocada, el saldo de esta se reduce o queda igual, y como la deuda pública está creciendo, lo anterior significa que la nueva deuda colocada ha sido mayor que la amortizada, pero también significa que la amortizada corresponde a deuda colocada por otros gobiernos. El choque pandémico del 2020 y la necesidad de mitigar su riesgo produjo un salto en la trayectoria de la curva de la deuda pública. El espacio fiscal que existía en el 2020 permitió que la colocación de US$ 5,654.8 millones en bonos globales no provocara efectos perturbadores en la dimensión del espacio fiscal/monetario. Cuando el monto de la deuda adicional colocado es mayor que la suma de los vencimientos y el déficit fiscal del periodo, se produce el fenómeno del sobre endeudamiento, lo cual genera un aumento en la disponibilidad y en los depósitos bancarios del Gobierno, y en las reservas internacionales del Banco Central. La gran incertidumbre generada por la pandemia determinó que en el año 2020 se produjera un sobre endeudamiento, el cual aumentó los depósitos del Gobierno Central en el Banco de Reservas y en el Banco Central en un monto equivalente a RD$ 102,933. 4 millones.

Tercer Tiro

Es cierto que una crisis fiscal que produzca una parada súbita del refinanciamiento de la deuda pública podría estar lejos del horizonte de la política económica. También es cierto que una crisis monetaria y cambiaria que amanece la estabilidad macroeconómica estaría más lejos todavía, aunque la perdida de efectividad de la política monetaria para incidir en el crecimiento, apalancada por la reducción del efecto multiplicador de la inversión pública, son fenómenos paralelos. Pero el monto de los ingresos por ITBIS y por selectivo al consumo (variables vinculadas al ritmo del crecimiento de la economía) del periodo enero/agosto registró una reducción de 6.9% con respecto a lo presupuestado, y en el mes pasado se observó una disminución en el precio de la deuda pública La reducción de la probabilidad de una crisis fiscal, y la recuperación de la senda de un crecimiento cercano al potencial, son objetivos que se pueden alcanzar con un Programa de reformas creíble, factible y tolerable social y políticamente, cuyos componentes fundamentales deben asegurar la generación de un choque de expectativas positivas en los mercados locales y globales.