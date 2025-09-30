La Biblia, puerta siempre abierta

Cerramos el mes de la Biblia, pero jamás cerramos la Biblia. La Palabra de Dios no es un libro de ocasión ni mucho menos un objeto de devoción. Es voz viva que sigue hablando al corazón humano. Cada vez que la abrimos, Dios nos abre un horizonte nuevo, nos consuela, orienta, corrige y sostiene.

Termina un mes dedicado a ella, pero comienza el compromiso de dejarla habitar entre nosotros. Que no repose olvidada en un rincón, sino que sea luz para la mente y fuego para el corazón. Vivir con la Biblia abierta es caminar siempre acompañados por Dios que nos habla hoy y nos conduce a la vida plena.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.