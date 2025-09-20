Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

FIGURAS DE ESTE MUNDO

El gran príncipe

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

En la Biblia, el arcángel Miguel es "el gran príncipe", el vencedor de Satán, el jefe de los ejércitos celestiales y protector de Israel.

San Judas Apóstol lo identifica como arcángel: “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda” (Jud.9). En cuanto a la disputa por el cuerpo de Moisés, Satanás deseaba, al parecer, dar a conocer el lugar de su sepulcro a los israelitas para tentarlos a adorarle, pero Miguel se lo impidió.

El arcángel también se enfrentó contra las fuerzas de maldad, según la visión de Daniel: “Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia”.

En el cielo, Miguel condujo la guerra contra Satanás: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo” (Ap 12:7). El Nuevo Testamento siempre lo menciona ocupado en luchar contra Satanás.

Tags relacionados