En la Biblia, el arcángel Miguel es "el gran príncipe", el vencedor de Satán, el jefe de los ejércitos celestiales y protector de Israel.

San Judas Apóstol lo identifica como arcángel: “Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda” (Jud.9). En cuanto a la disputa por el cuerpo de Moisés, Satanás deseaba, al parecer, dar a conocer el lugar de su sepulcro a los israelitas para tentarlos a adorarle, pero Miguel se lo impidió.

El arcángel también se enfrentó contra las fuerzas de maldad, según la visión de Daniel: “Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia”.

En el cielo, Miguel condujo la guerra contra Satanás: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo” (Ap 12:7). El Nuevo Testamento siempre lo menciona ocupado en luchar contra Satanás.