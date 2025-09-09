Oposición abusadora

Tiene razón el presidente de la República cuando afirma que la función de la oposición es criticar todo lo que hace o se dice desde el gobierno.

El actual gobierno y Luis Abinader su presidente, han dado claras demostraciones de decencia, de no querer dar a conocer las barbaridades que en materia de corrupción se cometieron durante 20 largos años.

Quizás ese proceder a envalentonado a los más importantes dirigentes de la oposición y se han tirado a la calle en medio a denostar el gobierno y hacer acusaciones de todo tipo.

Pero creo que es el momento de ponerle un freno a esa irrespetuosa forma de oposición y comenzar a usar los relacionadores públicos de las instituciones y encargados de prensa para que el país conozca la obra de gobierno del presidente Abinader.

Pero además responda inventos y mentiras y haga comparación con lo que se hizo en el pasado.

En este gobierno no hay hermanos, ni dirigentes, ni comité político ejerciendo como proveedores del estado para no mencionar otras cosas, hay que edificar con la verdad al pueblo DOMINICANO.