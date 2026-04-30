Museo Nacional de Historia y Geografía reabre sus puertas tras inversión de 50 millones de pesos

Tras más de una década de cierres intermitentes, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) reabrió sus puertas en la Plaza de la Cultura durante un acto encabezado la noche del pasado martes por el presidente Luis Abinader.

La reapertura se llevó a cabo luego de un proceso de remozamiento que, según reveló el director de la institución, José Guerrero Sánchez, conllevó una inversión de aproximadamente 50 millones de pesos para corregir deficiencias en la infraestructura.

Durante un recorrido realizado por reporteros de este diario este miércoles por las instalaciones, Guerrero aclaró que el museo tuvo que ser cerrado nuevamente durante la pasada administración porque las reparaciones no resistieron el clima.

José Guerrero Sánchez, director del Museo Nacional de Historia y GeografíaLeonel Matos/LD

"Pensábamos que todo estaba muy bien, pero hasta que cayó el primer aguacero y todo se inundó, las paredes y todo, entonces la exposición hubo que cambiarla varias veces", explicó el funcionario.

Por este motivo, el historiador precisó que fue "una reapertura, no una reinauguración", la cual estuvo motivada "por el defecto de infraestructura del edificio que encontramos".

De acuerdo con Guerrero, el dinero invertido fue destinado a la impermeabilización de los techos, la reparación de paredes, la instalación de un sistema de drenaje pluvial y la climatización con aire acondicionado central.

El piano del maestro José Reyes en el Museo Nacional de Historia yLeonel Matos/LD

Asimismo, indicó que los fondos abarcaron el remozamiento de los jardines y la habilitación de una nueva biblioteca.

Al referirse al mantenimiento futuro para evitar un nuevo deterioro de las instalaciones, Guerrero advirtió: "El museo es como un paciente que tiene cierta condición de salud y hay que mantenerlo constantemente bajo el médico. ¿Cuáles son los médicos? Los observadores".

Piezas inéditas

La institución reconfiguró su exposición, distribuida en trece salas.

MMáscara mortuoria de Rafael Leónidas Trujillo en el Museo Nacional de Historia y GeografíaLeonel Matos/LD

En el área del lobby y el baluarte, se exhiben las dos puertas de madera originales que se encontraban en el Baluarte del Conde la noche de la proclamación de la Independencia el 27 de febrero de 1844.

En la sala de la Era de Trujillo, el espacio incluye un maniquí con un traje original del dictador, su máscara funeraria, invitaciones a su sepelio y artículos de su perfumería personal.

Además, alberga el automóvil Oldsmobile de 1954 de Antonio de la Maza. Sobre este vehículo, el director aseguró que "es el único testigo de la noche del 30 de mayo", precisando que los demás carros vinculados al ajusticiamiento desaparecieron.

Ford Mercury Grand Marquis usado por Joaquin Balaguer desde 1976 hasta su muerte en 2001Leonel Matos/LD

Por su parte, la sala de la Guerra de Abril reproduce la librería Fiume Vicini, lugar donde operó el primer comando constitucionalista. Exhibe el escritorio y la radio de Francisco Alberto Caamaño, así como las armas del coronel Lora Fernández y del teniente Peña Taveras.

En la Sala de los Presidentes se instaló una pared central para exhibir los retratos de los mandatarios al mismo nivel visual, con el fin de eliminar la jerarquía involuntaria que se creaba al colocarlos unos encima de otros en la pasada exhibición.

En el ámbito de la cartografía, el recorrido presenta el primer mapa oficial de la República Dominicana, elaborado por Casimiro Nemesio de Moya y aceptado en 1905.

Tecnología

Sala de los Presidentes en el Museo Nacional de Historia y GeografíaLeonel Matos/LD

Las salas habilitadas cuentan con pantallas y videos explicativos. Además, Guerrero informó que el Patronato de Ciegos evaluó las instalaciones para implementar un sistema Braille y mejorar la inclusión del recinto.

La dirección del museo propuso al Ministerio de Educación un plan integral para capacitar a los maestros y permitir que los estudiantes de bachillerato realicen sus 60 horas de labor social asistiendo en el lugar.

Guerrero adelantó que para que el museo complete su segunda fase operativa, quedan pendientes de entrega la Sala de la Geografía, que funcionará con el Plan LEA, tres espacios dedicados a la historia de la Primera, Segunda y Tercera República, y un área didáctica exclusiva para niños.