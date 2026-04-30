Joel Santos insiste en estudios ambientales para decidir sobre proyecto minero Romero

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reiteró este jueves que cualquier decisión sobre el proyecto minero Romero, en San Juan de la Maguana, debe basarse en estudios ambientales, al tiempo que reconoció la necesidad de fortalecer los beneficios para las comunidades.

“Hay que seguir los procedimientos establecidos. Creo que no nos podemos adelantar a los acontecimientos”, dijo Santos, al referirse al proyecto, que está en fase de evaluación ambiental.

La iniciativa, ubicada en la Cordillera Central y desarrollada por la empresa GoldQuest Dominicana, aún no cuenta con autorización para su explotación.

Actualmente, el proceso depende de estudios que determinen su viabilidad, para la extracción de oro y cobre.

“Por eso es importante que se complete el debido proceso, que implica realizar los estudios medioambientales que determinen la viabilidad o no desde el punto de vista medioambiental”, explicó el funcionario.

El proyecto ha generado rechazo en sectores sociales, principalmente en San Juan de la Maguana, que advierten sobre posibles riesgos ecológicos y ambientales en la zona.

Santos insistió en que la decisión no puede adelantarse sin resultados técnicos científicos.

“En minería no se pueden tomar decisiones más allá de la ciencia. La ciencia es lo que debe determinar”, sostuvo.

“Estas cosas no son al ojo por ciento, es de manera científica que se debe realizar. Y eso es lo que debe arrojar el resultado”, agregó.

De acuerdo con la empresa, el área contiene el equivalente a 1.1 millones de onzas de oro, valoradas en unos US$5,000 millones a precios actuales.

Santos también señaló que la minería puede generar beneficios, pero reconoció la necesidad de fortalecer los beneficios en las comunidades.

“Creo y reconozco que hay que seguir fortaleciendo los beneficios que deriven las comunidades de la minería. Yo creo que eso es un tema que perfectamente podemos seguir trabajando”, dijo.

El funcionario habló del tema con periodistas tras participar en la celebración del “Día de la Industria Nacional” y la conmemoración del 64 aniversario de la Asociación de Industriales de República Dominicana (AIRD).

El presidente Luis Abinader también asistió a la actividad, y se negó a responder preguntas de la prensa a su salida de la AIRD.