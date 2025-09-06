Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

FIGURAS DE ESTE MUNDO

Intercesión

Avatar del Pablo Clase
Pablo Clase

Solo el alma descarriada de un hijo es testigo de la dramática intercesión de una madre piadosa a favor de su salvación. Tal fue la experiencia del singular teólogo san Agustín antes de su conversión. “Mi madre pidió a un obispo -narra en sus ‘Confesiones’- que con amabilidad discutiera algunas cosas conmigo, que refutara mis errores, que me enseñara de nuevo lo que era bueno y lo que era malo...”.

El obispo se negó a la rogativa de Mónica. Dijo que el joven no estaba maduro para la enseñanza. Pero ella no quedó satisfecha; y le pidió con súplicas y lágrimas que conversara con él. El cura, impaciente, le dijo: “No se preocupe; tenga usted la seguridad mientras viva de que es imposible que se pierda el hijo de esas lágrimas”.

Hoy sabemos quién llegó a ser Agustín. En verdad, su madre pudo repetir con gozo: “Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego; ha recibido Jehová mi oración”. Salmo 6:8-9.

