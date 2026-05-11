Se entrega implicado en caso donde murió sargento policial durante enfrentamiento en SDO

La Policía Nacional informó la entrega de Juan Carlos Labal García, alias “Ricky”, señalado como uno de los implicados en el enfrentamiento armado donde murió el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, en un hecho ocurrido en el sector La Joya y el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, explicó que agentes policiales realizaban labores de patrullaje preventivo cuando fueron atacados a tiros por varios delincuentes.

En el hecho también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Clinton y el civil José Manuel Capellán, mientras que dos presuntos delincuentes cayeron abatidos, identificados como Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias “Patica” y/o “Flaco Gatillo”.

A estos se les ocupo dos pistolas calibre 9mm que portaban de manera ilegal, armas con las cuales enfrentaron a los agentes actuantes.

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La institución informó que el detenido será sometido a la justicia y destacó que este se encontraba evadido de la cárcel de La Vega.