Con jonrón de tres carreras de Mayo Orioles asestan cuarto revés a los Yankees

Ryan Weathers mantuvo un juego sin hits hasta la séptima entrada, luego permitió un sencillo antes de que Coby Mayo conectara un jonrón de tres carreras contra el relevista Brent Headrick para darle la victoria a los Orioles de Baltimore sobre los Yankees de Nueva York por 3-2 el lunes por la noche.

Weathers perdió su oportunidad de juego sin hits cuando Adley Rutschman abrió la séptima entrada con un rodado por el centro. Después de que Tyler O'Neill recibiera una base por bolas con un out, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, trajo a Headrick (3-1).

Mayo, que llegó al partido con un promedio de bateo de .158, conectó el tercer lanzamiento de Headrick hacia las gradas del jardín izquierdo .

Weathers ponchó a nueve y dio dos bases por bolas. Realizó 101 lanzamientos.

Dietrich Enns (1-0) se llevó la victoria como relevista del abridor Brandon Young, y el novato Anthony Nunez consiguió tres outs para su segundo salvamento.

Después de que Ryan McMahon conectara un batazo que O'Neill atrapó de espaldas a la pared del jardín derecho para el segundo out de la novena entrada, Paul Goldschmidt conectó un sencillo antes de que el corredor emergente José Caballero fuera puesto out al intentar robar la segunda base.

Caballero, que no fue titular debido a una lesión en un dedo, fue declarado inicialmente a salvo, pero la revisión de la jugada anuló la decisión y el partido terminó.

Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para los Yankees, que han perdido cuatro partidos seguidos.

A principios de este mes, Nueva York barrió a los Orioles en cuatro partidos en el Yankee Stadium, superando a Baltimore por 39-1