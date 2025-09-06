Una afrenta a la patria

Por referencia que me hiciera el poeta Alfonso Torres, ilustre dominicano con quien comparto el privilegio de ser dajabonero, me he enterado que a una diputada de esa demarcación política se le ha ocurrido la brillante idea de someter un anteproyecto de ley con el propósito de que al nuevo hospital municipal de aquella ciudad se le designe con el nombre de doctor José Manuel Rodríguez (Chelín) y que, además, la diputada antedicha retomó el anteproyecto de ley -que acaba de ser aprobado en segunda lectura por nuestra Cámara de Diputados- de uno natimuerto que presentó su padre cuando de tocó, también, ser diputado.

El poeta Torres, uno de los hombres que, junto a otros coetáneos míos, ha mantenido un ejercicio permanente de activismo sociocultural a favor de Dajabón, y a su vez figura como miembro de honor del Instituto Duartiano, ha levantado su voz de protesta ante ese despropósito por medio de una carta dirigida al presidente del Senado, señor Ricardo de los Santos, en la que le explica acerca de la improcedencia de ese cambio de nombre al hospital municipal de Dajabón esgrimiendo, entre otras razones no menos valederas, el hecho de que, al margen de los méritos que pudiera tener el doctor José Manuel Rodríguez (Chelín), si alguno, o cualquier otro dajabonero, el nombre de un padre de la patria no puede ser, jamás, sustituido en una institución pública por el de un ciudadano común y corriente.

En mi caso, al enterarme de tal afrenta, he comportado una sensación de impotencia sumada a cierta suerte de frustración, pues no es la primera vez que escribo sobre la ineptitud de nuestra representación política, con sus honrosas excepciones. Y pienso que, al margen de la falta de rumbo de esta representación, hay un componente de ignorancia combinado con el desprecio por los valores que debemos preservar como estandarte de nuestro compromiso con la dominicanidad y la memoria histórica. El fenómeno está presidido por el debilitamiento institucional que propicia el bendito voto preferencial y su hijo menor, el método D´Hondt.

Igual que mi amigo Alfonso Torres, opino que si quieren honrar a Chelín, pueden ponerle su nombre a un pabellón del hospital, pero cambiar su nombre actual jamás. Como colofón, quisiera decir a nuestra protagonista que, si desea averiguar sobre médicos prominentes en todos los sentidos, nacidos en Dajabón, que investigue con los que vivimos su época. Si me consulta, podría distinguirle entre inteligentes y brutos, entre sobrios y borrachones. Y además, que su proyecto es una afrenta a la patria.