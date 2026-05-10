Kimberly Jiménez, Miss Universe RD 2020, está a la espera de su primer bebé

La modelo Kimberly Jiménez compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje donde reveló que se convertirá en madre por primera vez, una noticia que describió como “el sueño más profundo” de su corazón.

La exreina de belleza, quien representó a la República Dominicana en el certamen Miss Universe 2020 y logró posicionarse como cuarta finalista, aprovechó la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos para expresar su emoción en esta nueva etapa personal.

“Hay momentos que llegan sin pedir permiso, pero aun así tienen la fuerza de transformarlo todo”, escribió Jiménez al inicio de la publicación, acompañada de una sesión fotográfica donde muestra su embarazo.

En el mensaje, la también actriz confesó que desde el instante en que supo la noticia sintió que su vida cambió para siempre. “Descubrí que existen amores que no necesitan conocerse para sentirse eternos”, expresó.

Asimismo, manifestó que ahora celebra el Día de las Madres de una manera distinta, agradeciendo profundamente la oportunidad de convertirse en mamá. “Ser madre siempre fue el sueño más profundo de mi corazón, y atesoraré esta etapa como una de mis más grandes bendiciones”, agregó.