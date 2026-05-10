MIC desmantela estación clandestina que operaba con tanques soterrados en San Juan

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), informó que ejecutó operativos en las provincias de San Juan de la Maguana y San Cristóbal, donde se decomisaron combustibles y mercancías valoradas en casi dos millones de pesos.

A través de un comunicado de prensa se informó que en el distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana, miembros del Ceccom, acompañados del magistrado Adolfo Féliz Pérez, realizaron un allanamiento en una estación clandestina de expendio de combustibles que operaba de manera irregular, en la que decomisaron dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno, así como un dispensador equipado con mangueras y pistolas, todo oculto bajo un techado para evitar ser detectado.

El decomiso, que incluyó equipos y combustibles, asciende a un valor total de RD$1,136,150. Los tanques, equipos y combustibles fueron trasladados bajo custodia militar a la sede central del Ceccom, donde quedaron a disposición del Departamento de Custodia Legal para los fines correspondientes.

De manera simultánea, en la provincia San Cristóbal, el Ceccom, en conjunto con técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), intervino el establecimiento comercial “Randy Comercial”.

Durante este operativo fueron decomisados un total de 4,956 productos irregulares, incluyendo 1,347 unidades de bebidas alcohólicas falsificadas, valoradas en aproximadamente RD$500,000. Asimismo, se incautaron 3,609 productos comestibles distribuidos en 52 sacos, los cuales estaban vencidos, contaminados o con contenidos adulterados, con un valor estimado de RD$300,000.

El procedimiento legal fue ejecutado conforme a las competencias de cada institución participante: Proconsumidor procedió a la retención de los productos perecederos, mientras que el Ceccom trasladó las bebidas alcohólicas a su sede central.

Estos operativos evidencian violaciones directas a la Ley No. 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, así como a la Ley No. 42-01 General de Salud, reafirmando el compromiso del Estado dominicano de perseguir estas prácticas ilícitas para proteger a los consumidores y al comercio lícito.

Otras incautaciones

En marzo, el MICM y la Dirección de Inteligencia del Ceccom, realizaron operativos en colmados y comercios previamente identificados como puntos vulnerables, permitiendo el retiro de las calles de más de 2, 300,000 artículos fraudulentos. En el marco de estos operativos, se inspeccionaron 189 comercios, ejecutaron 19 allanamientos y se detuvo a 15 personas.

En el año 2025, el CECCOM incautó e incineró 375,231 productos ilícitos. Mientras que en el periodo enero-marzo de 2026, incautó un total de 8,237,178 unidades de cigarrillos; 39,089 unidades de medicamentos; 29,488 unidades de estimulantes sexuales; 43,561 botellas de alcohol y 8,503 litros de clerén adulterado.

La entidad destacó además la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años.