Comunidades se unen en reclamo contra el ruido

La organización Vecinos Contra el Ruido se reunió a las afueras del Parque Independencia, en el Distrito Nacional, en rechazo al bullicio que se produce en los distintos sectores del país.

Esta jornada se realiza desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

La directora de la organización, Rossemary Bonifacio, explicó que aunque la cultura dominicana sea alegre, no es bullosa, sino solidaria y alegre. Por eso esperan que las autoridades pongan mano dura para que las personas que incumplan la Ley 90-19, sobre la moderación del ruido.

“Queremos que las autoridades por fin cumplan con su rol, ya que nosotros estamos viendo que las víctimas se convierten en victimarios y los derechos humanos de estar en paz. Que se cumpla la ley 90-19 y la 34-00; son en contra de los ruidos nocivos y molestosos”, manifestó durante la jornada en rechazo al ruido.

De la jornada también participó el regidor de Santo Domingo, Jorge Feliz Pacheco, quien recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que los decibeles de volumen en zonas urbanas durante el día son de 55 máximo y en horarios nocturnos de 40 decibeles. Pero en el Distrito Nacional estos niveles se elevan hasta 75 sin importar el horario.

“Esto es un llamado a conciencia: el ruido nos hace daño, nos desenfoca, da dolor de cabeza, irrita. Es un llamado a la conciencia y la educación ciudadana que hay que bajarle dos a la tocadera de bocinas, su subidera de bocina, porque al final somos un país alegre, pero hay que respetar el derecho ajeno”, explicó.

Asimismo, el regidor Wilkin Martínez se mostró en apoyo de la causa de parte de la Alcaldía del Distrito Nacional, para que se tome conciencia sobre las consecuencias que traen consigo los altos volúmenes.

“Nuestra ciudad está totalmente arropada, siendo afectados principalmente los más pequeños de los hogares y los más adultos. Hacemos un llamado a las autoridades a dar cumplimiento a esta ley y también a cuidar nuestra salud”, señaló.

La audióloga, Leidy Toledo, llamó a los ciudadanos a realizarse exámenes auditivos para determinar qué tanto escuchan y sus niveles de sordera, además de cuidar su salud auditiva, ya que esta se ve afectada cuando se exponen a ruidos por tiempo extendido.

Los ciudadanos que apoyan la regulación del ruido contaron que han vivido situaciones de violencia en sus sectores debido a que, cuando han reportado a un vecino que mantenía música alta en horas de la noche, estos han recibido ataques y amenazas.