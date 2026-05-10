El Freiburg, finalista de la Europa League, pierde en Hamburgo en la Bundesliga

Dos goles de Igor Matanovic no fueron suficientes para evitar que el finalista de la Europa League, el Freiburg, perdiera 3-2 ante el Hamburger SV en la Bundesliga el domingo.

Bakery Jatta abrió el marcador para Hamburgo cuando se quedó sin marca, pero Matanovic empató pronto para el Freiburg. Los goles de Luka Vušković y Fabio Baldé devolvieron al control del Hamburgo en la segunda parte, y el cabezazo de Matanović en el minuto 87 fue solo un gol de consolación para el Freiburg.

La derrota supone un golpe para las esperanzas del Freiburg, séptimo clasificado, de clasificarse para la Conference League a través de la Bundesliga. El Freiburg aún podría acabar en la Champions League con una victoria sobre el Aston Villa en la final de la Europa League el 20 de mayo. Hamburgo sube una posición hasta el puesto 11.

Más tarde el domingo, el último clasificado, Heidenheim, se enfrenta a Colonia necesitando al menos un punto para mantener sus esperanzas de evitar el descenso.

El entrenador de Heidenheim, Frank Schmidt, lleva 19 años al mando, supervisando el ascenso desde la cuarta división regional e incluso una campaña europea en la Conference League la temporada pasada. Aún no ha experimentado el descenso.

Los dos últimos equipos descienden automáticamente y el equipo que queda en 16º lugar se enfrenta a un playoff de ascenso y descenso a doble partido contra un equipo de segunda división.