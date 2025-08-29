Salud mental, una deuda pendiente en nuestro país

Los casos horrendos de las últimas horas vuelven a poner sobre el tapete la urgencia de declarar la salud mental como una emergencia nacional. En nuestro país, el sistema de salud continúa rezagado en este aspecto. Pocos centros especializados, insuficiente personal capacitado, falta de campañas de prevención y un abandono que deja a miles de personas sin la ayuda necesaria. Mientras tanto, los hechos de violencia, los suicidios y las tragedias familiares se multiplican sin que existan respuestas firmes ni sostenidas. Es hora de que las autoridades pasen de las palabras a los hechos y de que la sociedad misma exija soluciones concretas. Oremos con fe al Señor, esperanza nuestra, pero también trabajemos con responsabilidad para cambiar esta realidad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.