Del jueves acá se demostró, con la condena de Alexis Medina, que los Gobiernos del PLD estafaron al Estado dominicano; que Punta Catalina sigue creando problemas, incluso cuando ya no debería; que queremos vender luz a Puerto Rico cuando nosotros no tenemos y que hay políticos con suerte y en vez de mandarlos a sus casas o a la cárcel, emiten decretos poniéndolos en otras instituciones públicas para que también las destruyan.

Esto es poco, han pasado más cosas, pero nada ha sido tan relevante como “La casa de Alofoke”, un reality show cutre, que carece de elementos que actualmente tienen los realities de 24 horas y que parece un programa de Santiago Matías con cámaras grabando todo el tiempo, donde su dueño también es protagonista, a pesar de no ser concursante del mismo.

Entiendo que el requisito para entrar era ser vulgar, nada de eso importa; ese es el espectáculo que diariamente más se ve en el país. El reflejo de lo que la mayoría quiere y busca, un espacio que permite desconexión y entretenimiento a personas de todos los estatus sociales. Santiago con menos dinero que muchos empresarios se atreve a dar lo que empresarios no entienden: contenido.