Las tres metamorfosis de la izquierda en América Latina

1. Izquierda Democrática (la etapa electoralista)

En su primera fase, la izquierda latinoamericana se presenta como defensora de la democracia, de los procesos electorales y de la alternancia en el poder. Su discurso se centra en la fementida justicia social, la 'lucha' contra la desigualdad y la 'ampliación' de derechos ciudadanos.

Su práctica política consiste en participar activamente en elecciones. Usar el lenguaje democrático y liberal para captar confianza. Consolidar coaliciones amplias con sectores moderados.

El problema con frecuencia es que una vez en el poder, la “izquierda democrática” recurre al amaño electoral y al control de instituciones (tribunales, organismos electorales, medios públicos), lo que le permite inclinar las reglas del juego en su favor.

Los ejemplos históricos han sido varios gobiernos de izquierda en la región que comienzan respetando elecciones, pero luego promueven reformas constitucionales para prolongar su permanencia.

2. Populismo de Izquierda (la etapa clientelar)

Una vez consolidada la maquinaria electoral, la izquierda muta hacia un populismo de corte asistencialista. Aquí, el objetivo ya no es solo ganar elecciones, sino generar dependencia política mediante subsidios, programas sociales masivos y propaganda permanente.

Fomentan un liderazgo con fuerte culto a la personalidad. Hacen promesas de redención para “el pueblo” frente a “las élites”. Usan el Estado como mecanismo de redistribución política, más que de desarrollo productivo.

El populismo genera dependencia y clientelismo, deteriora la institucionalidad y debilita la economía, pues se privilegia el gasto electoral sobre la inversión estructural.

Los ejemplos históricos son programas sociales condicionados al apoyo político, concentración del poder en un líder “salvador”.

3. Socialismo del Siglo XXI (la etapa hegemónica)

La última metamorfosis consiste en la consolidación de un modelo socialista-autoritario, inspirado en Cuba y adaptado a las realidades de Venezuela, Nicaragua. Aquí ya no se trata de aparentar democracia ni de limitarse al populismo: el objetivo es instalar un proyecto de poder hegemónico y permanente.

Procuran reformas constitucionales para reelección indefinida. Controlan totalmente las instituciones, incluyendo ejército, policía, cortes y parlamentos. Persiguen a la oposición, cierran medios críticos, y criminalizan la disidencia. Se insertan en redes internacionales de poder ideológico (Foro de São Paulo, Grupo de Puebla).

Pasan de la democracia defectuosa al autoritarismo pleno con fachada electoral. La economía entra en crisis por la estatización, el aislamiento internacional y la corrupción sistémica.

Venezuela bajo Chávez y Maduro, Nicaragua bajo Ortega son botones de evidencias.

En resumen

Las tres metamorfosis muestran un proceso de radicalización progresiva:

1. La izquierda se viste de democrática para conquistar el poder.

2. Luego se convierte en populista para sostenerlo a través de la propaganda y asistencialismo.

3. Finalmente, se instala en un socialismo autoritario del siglo XXI, cuyo fin es la perpetuidad en el poder y la destrucción de contrapesos.

En otras palabras, es una espiral descendente que comienza con la ilusión democrática y termina en la consolidación de regímenes autoritarios disfrazados de socialismo popular.

Nota Final

Chile y Honduras están en la primera etapa casi llegando a la etapa dos.

Colombia y Brasil ahora mismo están en la etapa dos. Llegar a la etapa tres dependerá de la conciencia democrática de sus pueblos y la solidez de sus instituciones.

Los demás países de América Latina donde gobierna la centro izquierda están en la primera etapa, unos en ciernes, otros cuasi maduros para direccionarse a la segunda etapa.