China está llena de cámaras

Hasta agosto de 2023 había un estimado de 700 millones de cámaras de vigilancia instaladas en toda China. En este país existen aproximadamente 1,416 millones de personas. Es decir, cerca dos cámaras de seguridad por cada ciudadano.

Más que vigilados todos los latinos que compartimos este programa de tres meses nos sentimos protegidos y seguros andando por las calles.

Un maestro nos explicaba que, con la salida de más de 800 millones de personas de la pobreza extrema que ha logrado el Partido Comunista, sumado a la ideología ciudadana, la gente no toma las cosas que no les pertenecen, ni un celular dejado en la calle. Claro, también nos dijo que dependiendo del valor del objeto que alguien tome, son las penas impuestas. A donde quiero llegar es que no me importa que alguien sepa dónde estoy y con quién, si al final no estoy violando ninguna norma.

En República Dominicana estamos muy preocupados por la seguridad ciudadana, y tal vez la solución es instalar en cada rincón del país cámaras de seguridad para reducir atracos y robos. Claro, conociendo nuestra realidad, que esto sea bajo una ley que establezca que la institución a cargo solo puede compartir información para ubicar en tiempo récord a personas desaparecidas, y que todo lo que sea extorsión o vigilancia personal sea castigado con cárcel.