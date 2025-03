Leonel, Luis y el valor del peso

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha admitido que el dólar se cotiza en la banca formal a 63,14 pesos, superando las proyecciones del Gobierno para este año, con tasa estimada a 63,11 al finalizar el 2025. Esta apreciación de la moneda estadounidense frente a la local, o depreciación de nuestro peso, se asemeja, en términos del valor de cambio, al cuadro que en el mercado de divisas se creó a raíz de la crisis financiera que se generó en el país como consecuencia del mal manejo dado por las autoridades monetarias a las dificultades que presentó el Banco Intercontinental (Baninter), creado por la familia Báez Romano, cercana al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que se encontraba en el poder, al momento de la crisis, bajo el ¿liderazgo? de Hipólito Mejía (2000/20004), una de las principales figuras del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Aquel gobierno, recordado por un deterioro progresivo en los indicadores económicos y sociales: una inflación que alcanzó el 60 por ciento con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, el incremento de la pobreza, la pérdida de más de un millón de empleos, la quiebra masiva de medianas y pequeñas empresas, la disminución en la inversión pública y estampida de capitales, llevó el tipo de cambio a 60 pesos por dólar. Esta catastrófica crisis que contrajo el Producto Interno Bruto de 24 mil millones de dólares a 21, se comenzó a disipar hasta desaparecer con la llegada al poder de Leonel Fernández que, en semanas, llevó el precio del dólar estadounidense a 32 pesos como consecuencia de medidas económicas y monetarias que comenzaron a generar la confianza que permitió a los agentes económicos hacer negocios, prosperar y contribuir con la dinamización de la economía que dio inicio al período de mayor crecimiento económico del país, al punto que, al final de esa gestión de gobierno, el tamaño económico de la República Dominicana se triplicó, pues de los 21 mil millones de dólares referidos, el PIB saltó a 64 mil millones.

Pero regresando a la actualidad, a los más de 63 pesos que deben buscarse para comprar un dólar, se hace necesario recordar las declaraciones dadas por el mandatario, Luis Abinader, en su rueda de prensa de los lunes, en la que afirmó, tratando de calmar el nerviosismo que existe frente al alza de la moneda estadounidense, que “durante el período 2020-2024, el peso se mantuvo más apreciado que en los últimos 20 años de gobierno” y que “hubo la menor devaluación del peso”. Y a esto añadió: “creo que fue un 5% durante los cuatro años, cuando en otros períodos había sido mayor”.

No afirmaré que el presidente hizo un ejercicio de manipulación, porque quizás sus imprecisiones no fueron deliberadas, sino el producto de información no verificada. Pues ocurre, de acuerdo a datos suministrados por el BCRD, que en septiembre de 1986 el dólar se compraba a 2,87 y se vendía a 2,88; en septiembre de 1996 se compraba a 12,87 y se vendía a 12,87; en agosto del 2000 se compraba a las 16,05 y se vendía a 16,05; en agosto de 2004 se compraba a 41,24 y se vendía a 42,10; en agosto de 2012 se compraba a 39,11 y se vendía a 39,17; en agosto de 2020 se compraba a 58,35 y se vendía a 58,48 y en febrero de este año se compraba a 62,15 y se vendía a 62,43. De acuerdo a la misma fuente, la variación del precio del dólar por presidente es la siguiente: Joaquín Balaguer (1986-1996) 9,99; Leonel Fernández (1996-2000) 3,18; Hipólito Mejía (2000-2004) 26,05; Leonel Fernández (2004-2012) -2,92; Danilo Medina (2012-2020) 19,30; Luis Abinader (2020-2025) 3,95. En crecimiento económico y estabilidad de la moneda Leonel ha tenido un mejor desempeño.