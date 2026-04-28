Con su hijo de 2 años, mujer se lanza al río Yaque del Norte; autoridades buscan al infante

Una madre con problemas de salud mental se lanzó al río Yaque del Norte en Monte Cristi con su hijo de dos años. La mujer, quien logró ser rescatada, se encuentra bajo el cuidado de las autoridades, en tanto que iniciaron la búsqueda del niño en la desembocadura del afluente y zonas aledañas.

La mujer Ana Mabel Infante, quien cumplirá 29 años este miércoles 29 de abril, ha intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones, dijo su padre Alejandro Faride, quien aseguró además que todos los meses hay que inyectarla por su condición.

El coronel de los bomberos Juan Francisco dijo que un señor identificado como Ramón pudo agarrar a la mujer, quien se sostenía de un ramo, ya que cuando se tiró del puente, cogió río abajo.

A diferencia del niño, las autoridades siguen buscándolo río abajo.

Las labores de rastreo del menor continúan este martes en la desembocadura del río Yaque del Norte y zonas aledañas.