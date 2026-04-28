Fiscalía presenta acusación formal contra teniente coronel por la muerte de joven en el Mirador Sur

La Fiscalía del Distrito Nacional depositó formalmente la acusación contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, señalado como el responsable de la muerte de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo 25 de enero en el Parque Mirador Sur.

El departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía presentó el expediente ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Kenya Romero. Este paso procesal coincidió con el momento en que la magistrada Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción, se disponía a realizar la revisión de la medida de coerción del oficial.

Ante la presentación de la acusación formal, el abogado de la familia de la víctima, Hansel Martínez, informó que el expediente fue declinado ante la oficina coordinadora.

Esto tiene como fin apoderar a un tribunal que conozca la solicitud de apertura a juicio contra el imputado, quien actualmente cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Clamor de Justicia

Mientras que familiares y allegados a la víctima, se concentró frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Con pancartas en mano, los manifestantes exigieron que el caso no quede impune y que se aplique el máximo rigor de la ley contra el oficial, sobre quien ya pesa una medida previa de tres meses de prisión preventiva dictada por el juez Rigoberto Sena.

El Ministerio Público sostiene que el hecho constituye un homicidio voluntario, tipificado en los artículos 295 y 304 (numeral II) del Código Penal Dominicano. Entre los puntos clave de la acusación se destacan:

Según las investigaciones, el oficial y la víctima mantenían una relación. La joven perdió la vida tras una discusión entre ambos en el referido parque.

Aunque el imputado alegó que el disparo fue accidental, el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la trayectoria del proyectil es incompatible con un hecho fortuito.

Céspedes Valdez fue arrestado en el lugar de los hechos y el arma utilizada fue entregada voluntariamente a las autoridades para su custodia.