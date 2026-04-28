PREMIO Literatura Infantil
César Sánchez Beras recibe el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2026
El jurado seleccionador consideró que Sánchez Beras posee dominio de la expresión dirigida al público infantil y una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social.
En el marco del Día Internacional del Libro, el escritor César Sánchez Beras fue declarado ganador del Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil correspondiente a 2026 por la calidad de su obra, la cual representa la identidad y la defensa de la dominicanidad.
Según un comunicado emitido por la institución, el jurado seleccionador consideró que Sánchez Beras posee dominio de la expresión dirigida al público infantil y una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social.
“Se otorga el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil a César Sánchez Beras tomando en cuenta que posee dominio de la expresión dirigida al público infantil por una poética lúdica que muestra una visión matizada y rica del entorno social. Igualmente, hemos valorado el volumen y la calidad de la obra publicada, a lo que se suma otra enumeración de premios recibidos, como reconocimiento a su creación”, expresó el jurado.
“Esta premiación se apoya en la constancia demostrada en la elaboración de literatura para niños y la calidad confirmada de sus obras. Sánchez Beras produce una literatura infantil armoniosa y apegada a la defensa de los valores culturales que representan nuestra identidad y la defensa de la dominicanidad”, según la resolución.
El discurso fue pronunciado por el director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (Bnphu), el escritor y académico Rafael Peralta Romero, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la sala Carmen Natalia de la institución.
El consejo que escogió a Sánchez Beras estuvo conformado por Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua; Manuel García Arévalo, presidente del Voluntariado de la Biblioteca Nacional; Julio Cuevas, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Amerfi Cáceres, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana; Eleanor Grimaldi Silié, Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2025, y Rafael Peralta Romero, director de la biblioteca.
El galardón fue instituido por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 177-22.
El premio, dotado de un millón de pesos, ha sido entregado a los escritores Lucía Amelia Cabral (2021), Margarita Luciano López (2022), Miguel Phipps Cueto (2023), Brunilda Contreras (2024), Eleanor Grimaldi Silié (2025) y ahora a César Sánchez Beras.
César Sánchez Beras
Nació en Santo Domingo el 20 de mayo de 1962 y es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Es autor de numerosas colecciones de poesía, textos dramáticos y narrativos tanto para adultos como para niños.
Entre las obras de literatura infantil publicadas figuran: Mami, ¿por qué no hay clases en abril? (cuento); El mago y los cocuyos de Jarabacoa (cuento); Abuelo, llévame al río (proyecto de saneamiento del río Ozama, colección Voluntariado Banco Central, 2018) y Un marinero de diez años (cuento).
Además, De la A a la Z, República Dominicana (poesía); Al este de Haití (novela); Alfabeto poético para el reino animal (poesía), Premio Manuscrito Comisionado de Cultura, EE. UU. (2016); y Juego de asombro (haiku infantil).
También, El sueño de un gran marinero (cuento), Premio Manuscrito Comisionado de Cultura en EE. UU. (2014); Sapito azul y el misterio sonoro (poesía), Premio Literatura Infantil Letras de Ultramar (2014); Érase una vez la patria (teatro); Todos al tribunal (teatro) y Mi niña me pide un cuento (poesía), Premio Literatura Infantil Sociedad Cultural Renovación (2013), entre otros.