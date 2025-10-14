AIWA relanza su compromiso con el mercado dominicano impulsado por la fuerza de la tecnología japonesa

La reconocida marca japonesa AIWA presentó oficialmente en República Dominicana su gama de productos para Latinoamérica, marcando el inicio de una etapa de expansión en la región. Con una propuesta renovada y una visión moderna, la marca busca reconectar con los consumidores dominicanos y consolidarse en el mercado a través de soluciones que combinan innovación, diseño y la reconocida calidad japonesa que ha distinguido a AIWA por más de siete décadas.

Fundada en 1951, AIWA ha sido pionera en la industria tecnológica global, impulsando la música portátil y creando equipos de audio que marcaron generaciones. Su legado incluso trascendió a la cultura pop, cuando uno de sus sistemas de sonido acompañó a Marty McFly en la película Volver al Futuro, consolidando a la marca como un verdadero referente mundial.

Hoy, con más de 70 años de trayectoria, AIWA se mantiene fiel a su filosofía de calidad japonesa, diseño minimalista y accesibilidad, adaptándose a los estilos de vida contemporáneos y a las nuevas necesidades de consumo.

“El relanzamiento de AIWA en República Dominicana tiene como objetivo recuperar un legado de innovación japonesa que forma parte de la memoria de millones de personas, y al mismo tiempo presentar un portafolio moderno que responde a las necesidades actuales de los consumidores”, afirmó David Pilman, director general de AIWA Latinoamérica.

En República Dominicana, la línea de productos de AIWA incluye tres categorías principales:

● Audio: barras de sonido, sistemas de audio portátiles y parlantes diseñados para transformar cualquier espacio con un sonido claro, envolvente y potente.

● Video: televisores con Google TV que integran innovación, conectividad y calidad de imagen para el entretenimiento en casa.

● La línea blanca y electrodomésticos: desde aires acondicionados, refrigeradoras hasta freidoras de aire, pensados para hacer más eficiente la vida cotidiana, siempre combinando practicidad y estética minimalista.

El evento de relanzamiento reunió a invitados especiales, medios de comunicación, aliados estratégicos e influenciadores, quienes tuvieron la oportunidad de experimentar los productos en áreas de exhibición interactivas, explorando cada categoría y comprobando de primera mano la propuesta de valor de la marca.

Con esta reintroducción al mercado local, AIWA reafirma su compromiso con los consumidores dominicanos, ofreciendo soluciones tecnológicas confiables e innovadoras que acompañen tanto a las familias como a las nuevas generaciones, manteniendo su esencia de marca global con espíritu japonés.

Sobre AIWA

AIWA es una marca japonesa fundada en 1951 y reconocida mundialmente por su legado en innovación en audio, video y electrodomésticos. Ícono de la cultura tecnológica durante décadas, se caracterizó por democratizar la música portátil y ofrecer equipos de calidad accesible para millones de hogares. Hoy, con más de 70 años de historia, AIWA mantiene su promesa de ofrecer calidad japonesa con visión global, reinventando su portafolio para adaptarse a las nuevas generaciones y estilos de vida contemporáneos.

Web: https://aiwalatinoamerica.com/

IG: https://www.instagram.com/aiwa_latinoamerica