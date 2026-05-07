RD Vial inicia licitación para modernizar carretera Sánchez

Fideicomiso RD Vial ha lanzado oficialmente la convocatoria a Licitación Pública Nacional para la intervención integral de la Carretera Sánchez, específicamente en el tramo comprendido entre el peaje y la Circunvalación de Santo Domingo, en San Cristóbal.

El proyecto busca corregir los nudos de congestión en una de las arterias más críticas para el acceso a la capital.

La obra contará con una inversión estimada de RD$1,350 millones, fondos provenientes directamente de la recaudación de los peajes.

Este modelo de gestión garantiza que los recursos generados por los conductores retornen en forma de soluciones viales que impactarán positivamente en la seguridad y el orden del tránsito.

Este tramo es considerado la puerta de entrada y salida de toda la región Sur del país. La intervención añadirá un valor incalculable a la logística nacional.

Se agilizaría el transporte de carga facilitando el flujo de productos agrícolas e industriales; se reduciría tiempos de viaje aliviando el cuello de botella que históricamente se forma en la salida de San Cristóbal hacia Santo Domingo y mejoraría el enlace con la Circunvalación de Santo Domingo, permitiendo que los viajeros bordeen la ciudad sin entrar al casco urbano.

Esta iniciativa de RD Vial responde, en gran medida, al seguimiento constante y la campaña de reportajes realizados por el Listín Diario.

Este medio ha sido persistente en documentar el deterioro y el caos vehicular de este tramo, visibilizando la urgencia de una intervención que hoy comienza a materializarse.

Con este paso, el Gobierno parece, además de busca reparar esta vía, anticiparse al crecimiento del parque vehicular.

La meta de las autoridades es disponer de una carretera moderna que refleje una movilidad eficiente, segura y a la altura de las necesidades de los ciudadanos que conectan con el "Sur Profundo" y las zonas industriales de San Cristóbal.