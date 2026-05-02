Director del FEDDA: "Es hora de que los dominicanos piensen en el conejo"

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), dirigido por Hecmilio Galván, ha invertido casi 12 millones de pesos para apoyar los criadores y emprendedores de conejos en el país.

Según Hecmilio Galván, el Programa Cunicula del FEDA ha beneficiado a unos 4,456 productores y emprendedores con unas 92 jornadas de capacitación y la donación de unos 5,437 conejos, entre ellos casi 1,500 padrotes.

También unos 208 productores de conejos recibieron unas 4,140 planchas de zinc y 1,790 enlates de madera para construir y mejorar sus mini granjas en las 32 provincias del país.

Estos datos fueron presentados en el Seminario Nacional de Presentación de Resultados del Programa Cunícola, donde se dieron a conocer los principales logros, impacto social y de inversión de esta iniciativa orientada al fortalecimiento de la producción cunícola en el país.

Durante la actividad, celebrada en la Ciudad Ganadera, Hecmilio Galván destacó que el programa ha demostrado ser un aporte para diversificar la producción agropecuaria, mejorar la seguridad alimentaria familiar, generar empleos rurales y fortalecer el tejido productivo nacional, consolidándose como un modelo de desarrollo sostenible.

En términos de inversión, Galván informó que el programa alcanzó un monto total ejecutado de RD$11,810,450.00.

Durante el Seminario se creo una comisión integrada por FEDA Y DIGEGA y otras entidades para reabrir las 27 granjas construidas por el FEDA en gestiones anteriores.

El programa ha contado con el respaldo de diversas entidades, entre ellas el propio FEDA, gobernaciones provinciales, alcaldías, asociaciones de productores, cooperativas, Comunidades Fronterizas de las FFAA y la Dirección General de Ganadería, lo que ha permitido ampliar su alcance y fortalecer su impacto en las zonas rurales.

El seminario también sirvió como espacio de intercambio de experiencias entre productores y técnicos, así como para la proyección de nuevas metas que permitan continuar expandiendo el Programa Cunícola a nivel nacional.