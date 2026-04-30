Cae profesor de politécnico de la capital por acoso sexual a una estudiante

El pasado 22 de abril fue arrestado Inocencio Lebrón Montero, maestro de matemáticas en el Politécnico Víctor Estrella Liz (El Perito), en el Distrito Nacional, tras ser denunciado por agresión sexual a una estudiante, aunque otra alumna aseguró que existen otras víctimas.

La denuncia formal se presentó el 27 de enero por la madre de la adolescente, donde alegó que Lebrón Montero ejerció presión emocional sobre la menor para obtener interacciones de carácter íntimo, pese a la negativa de la joven.

Una adolescente del plantel estudiantil en compañía de su progenitora, quienes por razones de seguridad emitieron sus nombres, aseguran que más de una joven ha sido acosada por el docente, debido a que otra joven contó lo sucedido a una compañera y esta reenvió el mensaje de voz a un grupo de estudiantes.

Según la menor, la víctima detalló a su amiga en un audio que el acercamiento con el maestro se produjo mientras esta tomaba una clase y manifestó a León Montero que no comprendía la lección que este les enseñaba, por lo que, según sus declaraciones, este la invitó a encontrarse fuera del plantel para este impartirles clases privadas.

Denuncia de la madre querellante

De acuerdo con el expediente, el encuentro con la menor que presentó la denuncia de manera formal se produjo fuera del entorno escolar en el que, según la parte querellante, el maestro tocó a la menor de manera sexual.

Hasta la fecha, el docente permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción está pautada para ser presentada el sábado 2 de mayo a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Atención Permanente 217 del Distrito Nacional. Esta inicialmente fue pautada para el 24 de abril, pero se aplazó por solicitud de la defensa, que alegó más tiempo para preparar el proceso.

Según el expediente, los hechos ocurrieron el 10 de mayo, cuando el docente desempeñaba sus labores en el centro. La investigación del caso señala que el imputado desarrolló un acercamiento paulatino hacia la estudiante mediante mensajes de carácter personal, hasta generar una relación de confianza que luego derivó en conductas inapropiadas.

El Ministerio Público presentó que el maestro violó los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, relacionados con agresión sexual y atentado al pudor, así como el artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, que sanciona el abuso físico, psicológico y sexual contra menores de edad.

Al intentar conversar con la directora del centro educativo Segundina Vallejo, la entrada fue impedida por colaboradores del plantel.

Minerd se pronuncia sobre el caso

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ha activado los protocolos institucionales correspondientes; tras conocer la situación, se procedió a la recopilación de informes, la realización de entrevistas a las partes involucradas y la revisión de documentación interna del centro educativo.

Además, el magisterio indicó que mantiene un levantamiento adicional en el plantel, con el objetivo de garantizar mayor objetividad en las indagatorias. De igual forma, se confirmó que la dirección del centro notificó oportunamente a las instancias superiores.

El Minerd reiteró su compromiso con la protección de la víctima y rechaza cualquier tipo de interrupción o acción que pueda entorpecer la investigación y comprometer a la comunidad educativa y los estudiantes.

Postura de la ADP

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, reiteró su rechazo a cualquier acto que afecte la integridad física y mental de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de las escuelas públicas dominicanas.

“Lo que pedimos es el debido proceso, que él muestre en el tribunal que es inocente y, si es culpable, igual la justicia sabrá qué hacer y está establecido lo que corresponde ante estos casos. Por lo tanto, la ADP lo que pide es el debido proceso”, manifestó a este medio.

Hidalgo recordó que, en diversos casos que se han dado en el país, el sindicato ha mantenido la misma posición de rechazo y condena a este tipo de conducta y, como es oportuno, los acusados son expulsados del gremio.

“Lamentamos mucho que ocurra esta situación y, además, el sindicato oportunamente está dando talleres de orientación, de apoyo para que nuestros maestros y maestras, de manera psicológica legal, puedan tener jornada de prevención para que esta situación se supere”, dijo.

Recordó los casos de la provincia La Altagracia, San Pedro y otros lugares donde se han tomado medidas disciplinarias contra los docentes que han sido procesados por la justicia.

Casos de maestros desvinculados de sus funciones

De acuerdo a lo que establece en su plataforma oficial el Ministerio de Educación de la República Dominicana, durante el año escolar 2023-2024 se desvincularon 32 maestros de escuelas por acoso sexual.

De acuerdo con los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con 8; en Cotuí, Regional 16, con 5; en La Vega, Regional 6, con 5, y en Santiago, Regional 8, con 4.

De los 32 docentes suspendidos de sus funciones por acoso sexual, ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación.

Otros casos de acoso sexual a estudiantes

En el 2024, la Fiscalía de La Altagracia condenó a 20 años de prisión al profesor John Kelly Martínez por el abuso y muerte de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez, en un hecho ocurrido en el distrito municipal La Otra Banda, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.