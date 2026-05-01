Maribel Espaillat sobre tragedia Jet Set: “Lo lamento, me duele el alma y pido fortaleza para todas las familias”

“Lo lamento, me duele el alma y pido fortaleza para todas las familias, gracias señor juez”.

Así se expresó Maribel Espaillat ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, durante el juicio preliminar en contra de ella y su hermano Antonio, por la tragedia del Jet Set.

Maribel tomó el estrado este viernes y afirmó que ni ella ni sus familiares se imaginaron que pudo haber pasado lo que pasó la madrugada del 8 de abril de 2025, resaltando que ella también estuvo debajo de los escombros.

“Dios sabe que nosotros jamás nos imaginamos que algo así podía pasar, no somos gente así y sentimos tanto todo lo que vivimos todos los que estuvimos ahí esa noche, con dolor de mi alma”, manifestó.

Asimismo, aseguró que la población quiere saber lo que pasó esa noche, pidiendo justicia al juez durante este proceso legal.

“Mi familia siempre ha sido una de familia de trabajo honesto y pido ante usted señor juez la justicia, porque todos queremos saber qué pasó realmente en el Jet Set”, expresó.

HAY FECHA PARA EL FALLO

El juez Raymundo Mejía dejó en estado de fallo este caso, fijando para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana, donde dará la decisión que determinará si envía a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado decidió reservarse el fallo tras escuchar la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, la parte querellante y las víctimas del proceso.