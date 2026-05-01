Caso Jet Set: Juez Raymundo Mejía fija para el 15 de junio el fallo tras declarar complejidad

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal por el colapso de la discoteca Jet Set y fijó para el 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, la lectura de la decisión que determinará si envía a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado decidió reservarse el fallo tras escuchar la defensa material de Maribel Espaillat, así como las réplicas y contrarréplicas del Ministerio Público, la defensa técnica de los imputados, la parte querellante y las víctimas del proceso.

Sostuvo que, debido a que el caso ha sido declarado de tramitación compleja, el tribunal dispondrá de un tiempo adicional para analizar la magnitud de las evidencias y los relatos presentados por los afectados.

Durante la audiencia, el juez explicó que el Código Procesal Penal establece un margen de 30 a 45 días para emitir un fallo en casos de esta naturaleza.

Sin embargo, destacó que, en un ejercicio de celeridad procesal, el tribunal ha optado por el plazo mínimo para ofrecer una respuesta oportuna a las partes involucradas. Detalló, además, que la audiencia no solo incluirá el veredicto, sino la entrega formal de la resolución debidamente motivada.

"El tribunal ha procedido a contabilizar los 30 días, que es el plazo mínimo. Vamos a fijar la lectura íntegra de la decisión, la parte resolutiva y la entrega de la resolución para el 15 de junio a las 10:00 de la mañana", dictaminó el magistrado Mejía.