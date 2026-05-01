“Todos queremos saber qué pasó”: El clamor de justicia de Maribel Espaillat por tragedia del Jet Set

Maribel Espaillat, defendió la trayectoria de su familia, calificándola como una de "trabajo honesto", y enfatizó que nadie pudo prever una catástrofe de tal magnitud como el colapso de la discoteca Jet Set

Al declarar ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejia, sostuvo que solo semanas antes del desplome, la familia completa había celebrado allí el 52º aniversario del establecimiento.

"Pido ante usted, señor Juez, justicia. Todos queremos saber qué pasó realmente en el Jet Set", expresó congojada Maribel Espaillat.

Igualmente, extendió sus condolencias a las familias que sufrieron pérdidas totales aquella noche. "Lo lamento, me duele el alma y pido fortaleza para todos".

Con la voz quebrada pero firme, Maribel Espaillat describió cómo un negocio fundado por su madre hace 52 años se convirtió, en segundos, en una trampa mortal.

"Todavía me pregunto por qué Dios me salvó", confesó al recordar el momento en que se vio sepultada junto a su esposo y cinco personas más debajo de las estructuras colapsadas.

Según el relato de la sobreviviente, el instinto de protección de su esposo, Daniel, fue clave para salvar vidas.

"Él nos empujó hacia el bar... quedó encima de nosotros", explicó. Mientras permanecía atrapada, recibió una llamada de su hermano Antonio desde Las Vegas, quien, tras enterarse de la noticia, coordinó el envío de socorristas.

Relató cómo, estando atrapada y con la cabeza apoyada en la barra, priorizó la salida de otros heridos. "No me saquen a mí, saquen a Yania que está malherida", le dijo a los equipos de seguridad.

Una lucha por la vida

El testimonio detalló la gravedad de las lesiones sufridas por la familia y allegados. Maribel Espaillat narró cómo, en medio de la confusión, sintió un calor en el cuello que confundió con sudor, solo para descubrir que su mano se empapaba de sangre; su oreja derecha estaba completamente desprendida y su cabeza presentaba múltiples cortes. Su prima, por otro lado, sufrió una fractura craneal expuesta.

Sin embargo, la parte más crítica del relato se centró en su esposo. Daniel fue rescatado tras 35 minutos de labores intensas, donde incluso se solicitó el gato de un vehículo para levantar los pesados escombros que lo aplastaban.

Sostuvo que Daniel recibió más de 600 puntos de sutura "a sangre fría" debido a la emergencia y requirió 22 pintas de sangre en su primera intervención.

Sufrió paros cardíacos, fractura de fémur y un colapso de su sistema inmunológico que lo mantuvo un mes en cuidados intensivos.

Mientras ofrecías sus declaraciones en el tribunal querellantes y victimas le vociferan mentirosa, por lo que tuvieron que ser sacado y siguieron vociferando en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.