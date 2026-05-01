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Lorna Hajdini

Directiva de JPMorgan niega presunta agresión sexual contra empleado

Un exempleado de JPMorgan Chase presentó una denuncia anónima en Nueva York contra una ejecutiva de la entidad financiera por presunto abuso sexual, acoso racial y coerción laboral.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 26: The JPMorgan Chase headquarters building is seen on May 26, 2023 in New York City. JPMorgan Chase chief executive Jamie Dimon is set to be deposed under oath for two civil lawsuits that claim that the bank ignored warnings that Jeffrey Epstein was trafficking teenage girls for sex while profiting from his relationship with him. The lawsuits were filed in federal court late last year by lawyers representing Epstein's victims and the other by the government of the U.S. Virgin Islands. Epstein died by suicide three years ago while in federal custody on sex trafficking charges. The bank states that he was dropped as a client decades ago. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El edificio de la sede central de JPMorgan Chase, el 26 de mayo de 2023 en la ciudad de Nueva YorkGetty Images via AFP

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Agencia EFENueva York, EEUU

Lorna Hajdini, directora ejecutiva de la entidad financiera JPMorgan Chase quien esta semana fue demandada en Nueva York por presunta agresión sexual a un empleado, negó este jueves las acusaciones al New York Post.

"Lorna niega categóricamente las acusaciones. Nunca tuvo ninguna conducta inapropiada con esta persona y ni siquiera ha estado en el lugar donde supuestamente ocurrió la agresión sexual", indicaron los abogados de Hajdini al medio neoyorquino.

Un exempleado de JPMorgan Chase presentó una denuncia anónima en Nueva York contra una ejecutiva de la entidad financiera por presunto abuso sexual, acoso racial y coerción laboral, según informó el diario británico The Daily Mail.

La acción legal fue interpuesta el lunes bajo el seudónimo de John Doe (nombre ficticio utilizado en Estados Unidos para proteger la identidad), pero el New York Post reveló su identidad el jueves: Chirayu Rana, de 35 años.

La demanda también incluye a JPMorgan Chase como codemandado, y acusa al banco de represalias y de no investigar adecuadamente.

Por su parte, JPMorgan Chase ha negado las acusaciones y un portavoz afirmó a diversos medios de comunicación que una revisión interna no encontró pruebas que las respaldaran.

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