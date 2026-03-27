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El éxito de la 26ª edición RD Bridal Week 2026
Ciudad Colonial
- La actividad reunió a diseñadores, creativos y maestros reposteros en un mismo escenario
Durante cuatro días, el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, se convirtió en el escenario donde la moda nupcial, el diseño, la creatividad y el arte se reunieron en la 26ª edición de RD Bridal Week.
Producida por Sócrates McKinney, la jornada reunió a diseñadores, estilistas, planificadores de bodas, expertos en hospitalidad y pasteleros dominicanos en un encuentro donde la estética, la innovación y las experiencias sensoriales dialogaron para mostrar las nuevas direcciones del universo nupcial contemporáneo.
El encuentro rindió homenaje a la repostería dominicana elevándose a categoría de arte. Liderados por Mily Pimentel, de Cake Studio, 22 maestros pasteleros de toda la geografía nacional participaron en el exclusivo Royal Sugar Room.