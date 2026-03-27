El éxito de la 26ª edición RD Bridal Week 2026

Durante cuatro días, el hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, se convirtió en el escenario donde la moda nupcial, el diseño, la creatividad y el arte se reunieron en la 26ª edición de RD Bridal Week.

Producida por Sócrates McKinney, la jornada reunió a diseñadores, estilistas, planificadores de bodas, expertos en hospitalidad y pasteleros dominicanos en un encuentro donde la estética, la innovación y las experiencias sensoriales dialogaron para mostrar las nuevas direcciones del universo nupcial contemporáneo.

El encuentro rindió homenaje a la repostería dominicana elevándose a categoría de arte. Liderados por Mily Pimentel, de Cake Studio, 22 maestros pasteleros de toda la geografía nacional participaron en el exclusivo Royal Sugar Room.

Mauricio Cervantes, Licelot Cuevas y Braulio SeguraCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Selinée Méndez y Laura Andújar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Mariela de Ruiz y Enrique RuizCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Forteza y Luis Sánchez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Hugo Bueno y Kathy Tavárez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Estela Coiscou e Ivelisse de la Rosa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Anny Abate.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Parte de la colección de Giannina Azar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Paola Vargas y Pedro VargasCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sara Ranghi, Leonel Lirio y Mayra Hazim.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES