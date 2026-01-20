Director de Aduana reafirma compromiso de fortalecer alianza público-privada a través del CNFC

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano, a través de esa entidad, de seguir estrechando lazos con el sector privado en beneficio del comercio exterior, al recibir una delegación de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), encabeza por su presidenta Francesca Rainieri.

En el marco del rol de ambas organizaciones en el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), conversaron sobre planes y metas a corto, mediano y largo plazo de ese órgano, a lo cual Arroyo prometió todo el apoyo necesario de la DGA.

“Esta gestión pondrá todo su empeño para que esa alianza público-privada que representa el CNFC siga fortaleciéndose cada día”, manifestó Arroyo ante la delegación de AmchamDR.

En tanto que Rainieri valoró los resultados positivos en favor de la economía del país que ha arrojado el trabajo bajo alianza público-privada de los últimos años, y se comprometió a continuar con ese esfuerzo.

“Hemos sentido durante los últimos años, como sector empresarial, un apoyo importante de lo que es realmente una unión público-privada, y sabemos que eso puede continuar con su gestión”, expresó Rainieri.

La delegación de Aduanas estuvo compuesta además por Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas, los asesores Gabino José Polanco y Eduardo Rodríguez y Rosario Del Castillo, encargada del CNFC.

Mientras que por AmchamDR estuvieron presentes el vicepresidente Ejecutivo, William Malamud; la vicepresidenta, María Waleska Álvarez; el director, Alexander Schad; y la gerente de proyectos, Karina de Pool.

Sobre el CNFC

Se recuerda que el CNFC es un organismo creado para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de fungir como mesa permanente de diálogo, donde los sectores público y privado abordan los temas vinculados a la facilitación comercial y a la logística.

El Comité de Facilitación de Comercio lo integran los principales ministerios e instituciones del Gobierno: Agricultura; Industria, Comercio y Mypimes; Relaciones Exteriores; Defensa; Salud Pública; Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); Consejo Nacional de Competitividad (CNC); y el Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF), así como las principales agrupaciones del sector empresarial, entre estas la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el CONEP y la AmchamDR, en una alianza público-privada.