Encuentran cuerpo joven desaparecida hace cuatro años en Puerto Plata

Fue encontrado en una villa el cuerpo de una joven desaparecida hace cuatro años en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, cuya búsqueda fue descartada por las autoridades policiales pese a la insistencia de sus familiares.

Tras cuatro años de incertidumbre, dolor familiar, los parientes de dicha joven, entre ellos sus padres, han denunciado graves irregularidades en este proceso de búsqueda e investigación cuyo cadáver fue encontrado enterrado en el patio de una villa por un joven que realizaba trabajos de jardinería. Cuando se produjo la desaparición de la joven el lugar fue investigado a requerimiento de los familiares.

En 2022, Carli Franchesca, quien para la época solo tenía 20 años de edad, desapareció sin que las autoridades policiales y judiciales que manejaron este caso obtuvieran resultados positivos.

Las autoridades oficiales inspeccionaron el terreno e incluso procedieron a someter a la justicia a una persona supuestamente ligada al hecho, pero días después fue puesta en libertad por no existir evidencias suficientes para seguir en prisión.

En ese entonces los familiares de dicha joven aseguraron haber recibido un fuerte hedor en las inmediaciones de la piscina de villa, pero la Policía atribuyó este hedor a un animal que había muerto en la zona.