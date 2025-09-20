Raquel Peña y el CESDN unen fuerzas en “Conectando Empresarios 2025”

El Consejo Empresarial Santo Domingo Norte (CESDN) celebró el encuentro “Conectando Empresarios 2025” en el Hotel Renaissance Santo Domingo Jaragua.

El evento reunió a ministros, congresistas, empresarios y autoridades locales, consolidándose como el principal espacio de diálogo y proyección de Santo Domingo Norte.

El presidente del CESDN, Julián Pérez, pronunció el discurso central de apertura, destacando el papel del empresariado local en la transformación del municipio.

“Nuestro municipio vive un momento decisivo. Este Consejo está llamado a ser motor de desarrollo, impulsando inversiones, empleo y oportunidades que beneficien a toda nuestra gente”, expresó Pérez.

Pérez también hizo un llamado a la colaboración institucional y a la construcción de consensos: “Debemos comprender que el puente que necesitamos para llegar al Santo Domingo Norte que soñamos no se construye con ladrillos y cemento, sino con compromiso, colaboración y visión compartida”.

La jornada contó con la conferencia de la vicepresidenta Raquel Peña, titulada “Hacia un nuevo Santo Domingo Norte: una agenda compartida para impulsar el desarrollo local”.

En su ponencia, Peña abordó los retos y oportunidades de crecimiento económico y social, reafirmando la importancia nacional del evento y el respaldo del gobierno central a las iniciativas del sector empresarial local.

El foro incluyó además el panel “Construyendo el Nuevo Santo Domingo Norte”, moderado por la arquitecta Maribel Villalona, donde destacados líderes del sector financiero, de la construcción y de la comunicación empresarial compartieron su visión sobre el futuro del municipio.