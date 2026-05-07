LEIDSA entrega certificado de 27 al millonario 501 del Loto
La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que el Sr. Gracio Dominguez Santiago, recibió el certificado que lo acredita como ganador de 27 millones de pesos, acumulado que tenía el sorteo Loto el pasado sábado 2 de mayo.
Gracio Dominguez, que es plomero y pintor de oficio, realizó una jugada seleccionada con los números:6-13-17-21-29-35, en el punto de venta "Farmacia Rosanna”, ubicada en la calle Fco. Villa Espesa No.523, Ens. La Fe, Santo Domingo, Distrito Nacional.
La fecha de entrega de este premio se efectuará el martes 26 de mayo 2026.