LEIDSA entrega certificado a maestro constructor ganador de 30 millones
La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) entregó al señor Nicolás Ramírez el certificado que lo acredita como ganador de los 30 millones de pesos que tenía acumulado el sorteo Loto del pasado miércoles 4 de marzo.
Ramírez, quien es maestro constructor, realizó una jugada seleccionada con los números: 3-4-19-21-22-29, en el punto de venta "Farmacia Rebeca”, ubicado en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional.
Se convierte en el millonario 498 que realiza Leidsa.