LEIDSA entrega certificados por 50 millones a dos ganadores del Súper Kino Tv

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA), entregó dos certificados de ganadores de 25 millones de pesos cada uno a la señora Ivettee Franyelin Concepción Tejada y al haitiano Nelson Roland.

Roland, quien es un obrero de la construcción, resultó ganador en el sorteo del Súper Kino Tv del pasado sábado 31 de enero 2026.

Realizó una jugada automática con los números: 06-07-09-22-23-25-30-57-62-80, en el punto de venta Leidsa, “Farmacia Carol”, ubicada en la Lope de Vega esquina Rafael Augusto Sánchez, Ensanche Naco, Distrito Nacional.

Concepción es psicóloga de profesión. Resultó ganadora en el sorteo del miércoles 25 de febrero, con los números: 01-02-08-14-21-30-51-71-72-75. Realizó una jugada seleccionada en el punto de venta “Farmacia Hilda Jacquelyn”, ubicada en el Las Américas, Santo Domingo.

Ambos recibirán su premio el próximo martes 24 de marzo.