LEIDSA entrega 90 millones al millonario 495 del Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA) hizo la entrega formal a Adriano Nicolás Ramírez Méndez del cheque por un valor de 90 millones de pesos, monto que tenía el sorteo Loto del pasado sábado 24 de enero del 2026.

Los 90 millones están compuestos por, 58 millones del acumulado más 32 millones de un premio no reclamado.

Adriano Nicolás, además de su rango de Mayor del Ejército dominicano, también se desempeña como técnico en mecánica de aviones.

Realizó una jugada automática con los números:1-8-11-20-22-38, en el en el punto de venta LEIDSA, “Farmacia Fellita”, ubicada en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Al recibir su premio de manos de Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, el feliz ganador manifestó, que este dinero lo pondrá a plazo fijo hasta tanto no tenga definido que tipo de negocio implementar.

La empresa también entrego incentivos por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario, como al operador del punto de venta por haber vendido el ticket ganador.