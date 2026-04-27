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La República

Vaguada 

COE reporta 10 acueductos fuera de servicio y 12 provincias en alerta

A través del informe de situación número 11, de la vaguada, el COE señaló que estos acueductos están fuera de servicio en su totalidad, conforme al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 12 provincias en alerta verde por vaguada.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 12 provincias en alerta verde por vaguada.Fuente externa

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Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, producto de las lluvias, se mantienen 10 acueductos fuera de servicio, afectando a una población de 201,222 usuarios.

A través del informe de situación número 11, de la vaguada, el COE señaló que estos acueductos están fuera de servicio en su totalidad, conforme al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).

Ante las lluvias que permanecen ocurriendo, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 12 provincias en alerta.

En alerta amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago; mientras que en verde se encuentran Santiago Rodríguez, Espaillat, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Puerto Plata.

En tanto fueron descontinuadas las alertas para las provincias Monte Cristi, Santo Domingo, Valverde, Elías Piña, Distrito Nacional, Samaná, San José de Ocoa, Monte Plata y Hato Mayor.

Los padres deben tener control de sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, además de no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

El COE recomienda a la población mantenerse en contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como otros organismos de emergencia y rescate.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

A los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas se les recomienda estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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