COE reporta 10 acueductos fuera de servicio y 12 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, producto de las lluvias, se mantienen 10 acueductos fuera de servicio, afectando a una población de 201,222 usuarios.

A través del informe de situación número 11, de la vaguada, el COE señaló que estos acueductos están fuera de servicio en su totalidad, conforme al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).

Ante las lluvias que permanecen ocurriendo, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 12 provincias en alerta.

En alerta amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, La Vega y Santiago; mientras que en verde se encuentran Santiago Rodríguez, Espaillat, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Puerto Plata.

En tanto fueron descontinuadas las alertas para las provincias Monte Cristi, Santo Domingo, Valverde, Elías Piña, Distrito Nacional, Samaná, San José de Ocoa, Monte Plata y Hato Mayor.

Los padres deben tener control de sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, además de no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, se mantienen prohibiciones de usar ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta, especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalses está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso de los bañistas al río Nizao.

El COE recomienda a la población mantenerse en contacto con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, así como otros organismos de emergencia y rescate.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

A los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas se les recomienda estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.